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Şanlıurfa'da kardeş tarla kavgasında abisini vurdu

Şanlıurfa Ceylanpınar'da tarla sulaması yüz<ünden çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

İHA | 11.02.2018 - 19:13..
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Şanlıurfa'da kardeş tarla kavgasında abisini vurdu

Ceylanpınar ilçesine bağlı Düzova kırsal mahallesinde iddiaya göre, tarla sulaması yüzünden iki kardeş arasında tartışma yaşandı.

ABİSİNİ VURDU

Yaşanan tartışmanın ardından Sabri K. (55) otomobilinde bulundurduğu av tüfeği ile ağabeyi İsmail K.’yi (65) karın kısmına ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan İsmail K., olay yerine çağrılan ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildi.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Burada tedavi altına alınan İsmail K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Sabri K.’nın yakalanması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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