Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklar

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor.
SICAKLIK 45 DERECE
Yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisi altında iken Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan sıcak hava, nemle birlikte Şanlıurfa'da 45 dereceyi aştı.
ÇOCUKLAR KANALDA YÜZDÜ
Dışarı çıkan vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgeliklerde serinlemeye çalıştı, sıcaktan bunalanların bazıları havuzlara akın etti.
Kırsal mahallelerdeki çocuklar da yasak olmasına rağmen sulama kanallarında yüzerek serinledi. Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, köprünün üzerinden akrobatik hareketlerle sulama kanalına atladı.