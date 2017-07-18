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Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklar

Kentte 45 dereceye ulaşan sıcaklık nedeniyle çocuklar sulama kanallarında serinlemeye çalıştı.

18.07.2017 - 17:39
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Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor.

SICAKLIK 45 DERECE

Yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisi altında iken Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan sıcak hava, nemle birlikte Şanlıurfa'da 45 dereceyi aştı.

Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklar

ÇOCUKLAR KANALDA YÜZDÜ

Dışarı çıkan vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgeliklerde serinlemeye çalıştı, sıcaktan bunalanların bazıları havuzlara akın etti.

Kırsal mahallelerdeki çocuklar da yasak olmasına rağmen sulama kanallarında yüzerek serinledi. Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, köprünün üzerinden akrobatik hareketlerle sulama kanalına atladı.

Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklar

Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklar

Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklar

Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklar

Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklar

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