taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.702
USD
3,7522
EURO
4,6650
ALTIN
163,00
PETR
70,4400

Şanlıurfa'da kaza 1 ölü, 11 yaralı

Şanlıurfa'da bir otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

İHA | 29.01.2018 - 03:00..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 50. kilometresindeki Suruç ilçesine bağlı Ezgil kırsal Mahallesi yakınlarında yaşananan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’dan Gaziantep istikametine gitmekte olan Mehmet Alav yönetimindeki 27 C 4157 plakalı ticari araç, iddiaya göre şeridinden çıkarak karşı yönden gelmekte olan Tahir B. yönetimindeki 06 FKT 26 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Şanlıurfa'da kaza 1 ölü, 11 yaralı


BİR SÜRÜCÜ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada sürücüler Tahir B. ve Mehmet Alav ile birlikte otomobilde bulunan Ali B., İbrahim B., Ayhan B. ve ticari araçta bulunan Emine Çiğdem A., Yaşar A., Mustafa A., Emine A., Yağmur Ada A., Leyla A., Mehmet A. yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan 12 yaralıdan ticari araç sürücüsü Mehmet Alav, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da kaza 1 ölü, 11 yaralı

Şanlıurfa'da kaza 1 ölü, 11 yaralı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya PKK yandaşlarının verdiği zararları konuşuyor

Almanya PKK yandaşlarının verdiği zararları konuşuyor

269
Vagner Love İstanbul'da

Vagner Love İstanbul'da

36
Tokat'ta çıkan kavgada iki kardeş öldürüldü

Tokat'ta çıkan kavgada iki kardeş öldürüldü

11
Fatih'te polis aracına çarpan otomobil yandı

Fatih'te polis aracına çarpan otomobil yandı

9
Şehit Mehmet Ali Karaduman Afrin'de anıldı

Şehit Mehmet Ali Karaduman Afrin'de anıldı

13
Grammy Ödülleri açıklanıyor

Grammy Ödülleri açıklanıyor

2
Ardahan'da Mehmetçik'e destek konvoyu

Ardahan'da Mehmetçik'e destek konvoyu

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM