Şanlıurfa'da kaza 1 ölü, 11 yaralı

Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 50. kilometresindeki Suruç ilçesine bağlı Ezgil kırsal Mahallesi yakınlarında yaşananan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’dan Gaziantep istikametine gitmekte olan Mehmet Alav yönetimindeki 27 C 4157 plakalı ticari araç, iddiaya göre şeridinden çıkarak karşı yönden gelmekte olan Tahir B. yönetimindeki 06 FKT 26 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.





BİR SÜRÜCÜ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada sürücüler Tahir B. ve Mehmet Alav ile birlikte otomobilde bulunan Ali B., İbrahim B., Ayhan B. ve ticari araçta bulunan Emine Çiğdem A., Yaşar A., Mustafa A., Emine A., Yağmur Ada A., Leyla A., Mehmet A. yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan 12 yaralıdan ticari araç sürücüsü Mehmet Alav, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.