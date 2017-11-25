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Şanlıurfa'da kaza: 2 kişi öldü

Şanlıurfa'da yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen otoyolda, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

25.11.2017 - 01:50
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Gece saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 33’üncü kilometresinde meydana geldi.

Şanlıurfa'da kaza: 2 kişi öldü

Gaziantep’ten Şanlıurfa’ya yönüne giden henüz sürücüsü öğrenilmeyen 51 BJ 250 plakalı otomobil, yol yapım çalışması nedeniyle tek şeritten sağlanan yolda Hacı Çakmak yönetimindeki 21 EN 852 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada ön bölümü hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki yaşlı kadın öldü.

Şanlıurfa'da kaza: 2 kişi öldü

Cesetler, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ölenlerin kimliğinin tespiti için çalışma başlatılırken, kamyon şoförü Hacı Çakmak gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da kaza: 2 kişi öldü

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