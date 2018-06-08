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Şanlıurfa'da kaza oldu, izleyenler kavga çıkarttı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kazayı görüp toplanan kalabalık arasında kavga çıktı.

İHA | 08.06.2018 - 23:31..
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Şanlıurfa'da iki otomobil kavşaktan geçerken kaza yaptı. Kafa kafaya çarpışan iki otomobildeki 2 kişi yaralandı.

KAZAYI İZLEYEN KALABALIKTA KAVGA

Kazayı görüp toplanan kalabalık arasında kavga çıktı. Tekme tokat birbirine giren grubun saldırısından polis de nasibini aldı.

Taraflar, kavgayı ayırmaya çalışan polislere de saldırdı.

Şanlıurfa'da kaza oldu, izleyenler kavga çıkarttı

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Kavşaktan geçmeye çalışan 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Mehmet Ş. ve Levent D. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle toplanan kalabalık arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışmada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavgaya olay yerinde bulunan polisler müdahale etti.

Öfkelerine hakim olamayan kalabalık polislere de saldırdı. Polis ekipleri, kavga eden grubu cop kullanarak güçlükle dağıttı. Kavgada 2 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da kaza oldu, izleyenler kavga çıkarttı


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