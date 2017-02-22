Şanlıurfa'da kediyi kurtarmak için elektrik kesildi

Hasan Çelebi Mahallesi’nde bulunan Ağaçhan Park’ta iki gün boyunca mahsur kalan kedinin inmesini bekleyen esnaflar, inmeyince durumu 112, zabıta ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

MAHSUR KALAN KEDİ İÇİN ELEKTRİĞİ KESTİLER

Olay yerine gelen Siverek Belediyesi zabıta ve itfaiye ekipleri, elektrik dağıtım şirketine haber verdi. Kedinin mahsur kaldığı alana gelen şirket personeli şehrin elektriğini keserek, kurtarma çalışmasına başladı.

Esnaf Nihat Çiçeklidağ, “İnşallah kurtarılır, kurtarılırsa biz de mutlu oluruz. Çünkü o da bir candır, onun da kurtarılmasını istiyoruz” dedi.