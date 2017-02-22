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Şanlıurfa'da kediyi kurtarmak için elektrik kesildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki gün boyunca ağaçta mahsur kalan kedi, elektrik kesilerek kurtarıldı.

22.02.2017 - 09:10
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Hasan Çelebi Mahallesi’nde bulunan Ağaçhan Park’ta iki gün boyunca mahsur kalan kedinin inmesini bekleyen esnaflar, inmeyince durumu 112, zabıta ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Şanlıurfa'da kediyi kurtarmak için elektrik kesildi

MAHSUR KALAN KEDİ İÇİN ELEKTRİĞİ KESTİLER

Olay yerine gelen Siverek Belediyesi zabıta ve itfaiye ekipleri, elektrik dağıtım şirketine haber verdi. Kedinin mahsur kaldığı alana gelen şirket personeli şehrin elektriğini keserek, kurtarma çalışmasına başladı.

Esnaf Nihat Çiçeklidağ, “İnşallah kurtarılır, kurtarılırsa biz de mutlu oluruz. Çünkü o da bir candır, onun da kurtarılmasını istiyoruz” dedi.

Şanlıurfa'da kediyi kurtarmak için elektrik kesildi

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