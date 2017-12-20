Şanlıurfa'da kömür kuyruğu

Şanlıurfa Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından daha önceden kurumda kaydı bulunan veya mahalle muhtarları tarafından tespit edilen ailelere ücretsiz kömür dağıtımı sürüyor.

Kömür yardımından yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, ilk olarak Sırrın, Eyyübiye ve Süleymaniye mahallelerinde bulunan boş arazideki kömür dağıtım merkezinde kuyruğa girip işlemlerini yaptırıyor.

750 KİLO KÖMÜR YARDIMI

Ardından görevliler tarafından fiş karşılığında 750 kilo kömür ücretsiz kamyonetlere yüklenerek sahiplerine teslim ediliyor.

Soğuk havada çocuklarıyla kömür sırasında bekleyen kadınlar, Üzerinde, 'T.C. Başbakanlık, satılamaz' ibaresi bulunan kömür torbalarının yüklendiği kamyonetlerin kasasına binerek evlerinin yolunu tutuyor.





















