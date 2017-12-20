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Şanlıurfa'da kömür kuyruğu

Şanlıurfa’da, Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla dar gelirli ailelere 750 kilo kömür dağıtımı devam ediyor.

DHA | 20.12.2017 - 14:22..
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Şanlıurfa Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından daha önceden kurumda kaydı bulunan veya mahalle muhtarları tarafından tespit edilen ailelere ücretsiz kömür dağıtımı sürüyor.

Şanlıurfa'da kömür kuyruğu

Kömür yardımından yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, ilk olarak Sırrın, Eyyübiye ve Süleymaniye mahallelerinde bulunan boş arazideki kömür dağıtım merkezinde kuyruğa girip işlemlerini yaptırıyor.

Şanlıurfa'da kömür kuyruğu

750 KİLO KÖMÜR YARDIMI

Ardından görevliler tarafından fiş karşılığında 750 kilo kömür ücretsiz kamyonetlere yüklenerek sahiplerine teslim ediliyor.

Şanlıurfa'da kömür kuyruğu

Soğuk havada çocuklarıyla kömür sırasında bekleyen kadınlar, Üzerinde, 'T.C. Başbakanlık, satılamaz' ibaresi bulunan kömür torbalarının yüklendiği kamyonetlerin kasasına binerek evlerinin yolunu tutuyor.

Şanlıurfa'da kömür kuyruğu

Şanlıurfa'da kömür kuyruğu

Şanlıurfa'da kömür kuyruğu

Şanlıurfa'da kömür kuyruğu

Şanlıurfa'da kömür kuyruğu

Şanlıurfa'da kömür kuyruğu

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