Şanlıurfa'da kuduz köpek alarmı

İlçeye 16 kilometre uzaklıkta bulunan Taban kırsal Mahallesi’nde 2 çocuk, yeni doğum yapan köpeğin yanına gidip yavrularını kontrol ederken saldırıya uğradılar. Saldırı sonucu köpek, iki küçük çocuğu el, kol ve baş bölgelerinden ısırdı. Yaralı çocuklar, köylüler tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, köpeğin saldırgan davranışlarından şüphelenen vatandaşlar durumu Siverek Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'ne bildirdi.

KÖPEK KUDUZ ÇIKTI, KARANTİNA BAŞLADI

Köylüler tarafından korunaklı bir alanda kontrol altına alınan köpeğin bir süre sonra ölmesi üzerine, yetkililer tarafından tetkiklerin yapılması amacıyla köpekten numuneler alındı. Numuneler incelenmek üzere Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne yollandı. Tetkikler sonucu saldırgan köpeğin kuduz olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine, Taban köyünde karantina uygulaması başlatıldı. Köyde bulunan kedi ve köpekler Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince aşılanırken, vatandaşlar ise Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlü ekiplerince köyde ev ev gezilerek aşılanmaya başladı.

ÖLEN KUDUZ KÖPEK GÖMÜLDÜ

Siverek Belediyesi'nden ekipler ise köpeği kontrollü şekilde kepçeyle kazılan derin çukura gömdü.

Vatandaşların verdiği bilgilere göre, köyde köpeğin ısırdığı iki çocuk ile çocukların kanının temas ettiği 13 kişi gözetim altına alınarak, tedavi ediliyor.