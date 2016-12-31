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Şanlıurfa’da lastik yakan muhtar gözaltına alındı

Siverek ilçesinde elektrik kesintilerini protesto ederken lastik yakan muhtar gözaltına alındı.

İHA | 31.12.2016 - 22:54
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Elektrik kesintileri ilçede protesto edilirken, gündüz saatlerinde trafosu yanan Camikebir Mahallesinde toplanan bir grup vatandaş lastik yaktı. Olay yerine gelen polis ekipleri lastiği yaktığı belirlenen mahalle muhtarı E.O.’yu gözaltına aldı.

Şanlıurfa’da lastik yakan muhtar gözaltına alındı

Muhtar emniyete götürülürken, yanan lastik de polis tarafından söndürüldü.
Öte yandan Kale Mahallesi’nde de elektrikleri kesik olan bir grup mahalleli yol kapatarak lastik yaktı. Yakılan lastikler olay yerine gelen polisin haber verdiği itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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