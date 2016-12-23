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Şanlıurfa'da lokantadan kedi eti çıktı

Şanlıurfa'da kedi eti ve 400 kilo kaçak etin ele geçirildiği iş yeri mühürlendi.

AA | 23.12.2016 - 20:00
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Akçakale Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; zabıta ekipleri, Suriyeli sığınmacıların kaldığı Süleyman Şah Konaklama Tesisi yakınların bulunan Suriyeli sığınmacıların işlettiği 4 iş yerinde denetim yaptı.

KEDİ ETİ VE KAÇAK ETLER

Ekipler, bir lokantada kedi eti, deri ve ayakları ile kaçak kesilmiş 400 kilogram et ele geçirdi. Etlere el koyan ekipler, iş yerlerini mühürledi, baraka türü olan iş yerlerini de kaldırdı.

Şanlıurfa'da lokantadan kedi eti çıktı

HEPSİ İMHA EDİLDİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, halkın sağlığının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek "Zabıta ekiplerimiz denetimlerine aralıksız devam edecektir. Ayrıca bugün yapılan denetimlerde halk sağlığını tehdit eden yaklaşık 400 kilogram et ve balık imha edilerek Suriyelilerin lokanta olarak faaliyet gösterdikleri barakalar kaldırılarak haklarında yasal işlem yapıldı." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da lokantadan kedi eti çıktı

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