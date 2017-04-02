Şanlıurfa'da mağara kavgası: 4 yaralı

İki aile arasında hazine arazisinde bulunan ve hayvan barınağı olarak kullanılan mağaranın kullanımı nedeniyle tartışma çıktı.

2 AİLENİN MAĞARA KAVGASI

Tartışma diğer aile bireylerinin de katılmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, taraflar birbirine taş ve sopalarla saldırdı.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla gelen polislerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralanan 4 kişi hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Polis yeni bir kavga yaşanmaması için bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.