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Şanlıurfa'da mağara kavgası: 4 yaralı

Şanlıurfa’da iki aile arasında Hazine arazisinde bulunan mağaranın hayvan barınağı olarak kullanılması nedeniyle kavga çıktı.

02.04.2017 - 17:24
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İki aile arasında hazine arazisinde bulunan ve hayvan barınağı olarak kullanılan mağaranın kullanımı nedeniyle tartışma çıktı.

2 AİLENİN MAĞARA KAVGASI

Tartışma diğer aile bireylerinin de katılmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, taraflar birbirine taş ve sopalarla saldırdı.

Şanlıurfa'da mağara kavgası: 4 yaralı

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla gelen polislerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralanan 4 kişi hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Polis yeni bir kavga yaşanmaması için bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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