Şanlıurfa'da mağara kavgası: 4 yaralı

İki aile arasında hazine arazisinde bulunan ve hayvan barınağı olarak kullanılan mağaranın kullanımı nedeniyle tartışma çıktı.
2 AİLENİN MAĞARA KAVGASI
Tartışma diğer aile bireylerinin de katılmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, taraflar birbirine taş ve sopalarla saldırdı.
4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla gelen polislerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralanan 4 kişi hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Polis yeni bir kavga yaşanmaması için bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.