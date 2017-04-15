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Şanlıurfa'da manav, tüfekli saldırgana domates attı

Akçakale'de Mahmut P., ablasından boşanan Mehmet Tosun'un manavına tüfekle peş peşe ateş açtı, Tosun ise domates atarak kendini korudu.

15.04.2017 - 15:40
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Öğle saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mahmut P., ablasından boşanan Mehmet Tosun'un manavına gidip bir süre tartıştı.

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Mahmut P., daha sonra yanında getirdiği tüfekle işyerine doğru peş peşe ateş etmeye başladı. Bu sırada manavda bulunan 3 kişi saçmalardan korunmak için meyve ve sebze tezgahının altına girip saklanmaya çalıştı.

SALDIRGANA TEZGAHTAKİ DOMATESLERİ ATTI

Mehmet Tosun ise tezgahtaki domatesleri saldırgana atarak, kendini korumaya çalıştı. Bir süre sonra pompalı saldırgan olay yerinden kaçarken, manavda bulunan 3 kişi sopa ve meyve kasasıyla saldırganı kovaladı.

Yaşanın olay ise işyerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaralanan olmayan olayla ilgili çalışma yapan polis Mahmut P.'yi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da manav, tüfekli saldırgana domates attı

Şanlıurfa'da manav, tüfekli saldırgana domates attı

Şanlıurfa'da manav, tüfekli saldırgana domates attı

Şanlıurfa'da manav, tüfekli saldırgana domates attı

Şanlıurfa'da manav, tüfekli saldırgana domates attı

Şanlıurfa'da manav, tüfekli saldırgana domates attı

Şanlıurfa'da manav, tüfekli saldırgana domates attı

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