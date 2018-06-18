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Şanlıurfa'da olağan aşiret çatışmasını polis önledi

Birecik'te bir aşiret mensupları, kavgalı oldukları aşiretin kaldığı evi basmak isterken polisler bakın düzenledi. Emniyetin operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

İHA | 18.06.2018 - 22:26..
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Birecik'teki dün çıkan bir kavgada 3 kişi yaralanmıştı. Yaralanan 2 kişinin bulunduğu aile, diğer aşirete baskın düzenlemek için hazırlandı. İhbar alan polis ekipleri, düzenlediği operasyonda 10 uzun namlulu silah ele geçirdi.

Şanlıurfa'da olağan aşiret çatışmasını polis önledi

Polis aşiret kavgasını son anda önledi VİDEO

AİLELERİN ARASI KIZ ALIP VERME MESELESİ YÜZÜNDEN GERGİN

Olayın aşiret kavgasına dönüşmemesi için düğmeye basan polis, baskın yapmaya hazırlanan ailenin yaşadığı evlere operasyon düzenledi. Operasyonda 10 adet uzun namlulu silah ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Dün öğleden sonra iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 3 kişi yaralanmış, çatışma anı ise cep telefonuyla görüntülenmişti.

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