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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 6 asker yaralı

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan askerlerin Viranşehir'de görev yaptığı öğrenildi.

AA | 25.11.2017 - 10:39
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ambulans

Seyfullah Turan idaresindeki 25 EU 964 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 30. kilometresinde demir bariyerlere çarparak devrildi.

1 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kazada, sürücü ile yanında bulunan Enis Çalışkan, Ramazan Kurtoğlu, Ertuğrul Menteş, Kubilay Tuğçu ve Mürsel Nerkiz yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Çalışkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Yaralıların Viranşehir ilçesinde görevli askeri personel olduğu öğrenildi.

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