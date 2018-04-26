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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 7 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

İHA | 26.04.2018 - 20:25..
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Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun Akabe - TOKİ mevkisinde meydana gelen kazada, Ahmet G. (35) yönetimindeki 63 VB 380 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

YARALILAR TEDAVİDE

Kazada, sürücü ve yanında bulunan Mehmet Cihan G. (2), İclal G. (33), İkra İslim G. (1) ile Abdurrahman Y. (5), Hiranur D. (8) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 7 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 7 yaralı

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