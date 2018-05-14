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Şanlıurfa'da otomobil su birikintisine devrildi

Akraba ziyaretinden dönen 7 kişilik İrgin ailesinin bulunduğu otomobil devrildiği su birikintisinden çıkarıldı. Kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

DHA | 14.05.2018 - 07:29..
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Viranşehir- Şanlıurfa karayolundaki Dağyanı Jandarma Karakolu yakınlarında akşam saatlerinde, Şanlıurfa yönüne ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemediği 16 F 9996 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarında yağış nedeniyle oluşan su birikintisine düştü.

Şanlıurfa'da otomobil su birikintisine devrildi

İhbarla olay yerine çok sayıda AFAD ve sağlık görevlisi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelerde, otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirilirken, kaza yerine dalgıçlar da geldi.

Şanlıurfa'da otomobil su birikintisine devrildi

KALP MASAJI HAYATA DÖNDÜRDÜ

7 kişilik İrgin ailesinin bulunduğu yol kenarındaki su birikintisine devrilen otomobilde, 1 kadının daha cansız bedenine ulaşıldı. Kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldiği düşünülürken sürücü Vedat İrgin'e sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla uzun süre kalp masajı yapıldı. Ekiplerin çabasıyla hayata dönen İrgin hastanede yoğun bakıma alındı.

Şanlıurfa'da otomobil su birikintisine devrildi

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Otomobilde ölen 4 kişinin ise kimlikleri belirlendi. Kazada ölen Mehmet- Ayşe İrgin çifti ile çocukları Ali ve Remziye İrgin'in cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konulurken, yaralanan Erkan, Nuran ve sürücü Vedat İrgin’in tedavileri ise Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde devam ediyor.

Öte yandan Vali Abdullah Erin, kaza yerinde inceleme yapıp ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. Çamurlu suya devrilen otomobil, olay yerine gelen vinç yardımıyla çıkartılarak incelemek üzere jandarma karakoluna götürüldü. Otomobilin çıkartılmasının ardından sualtı polisleri başka ceset olma ihtimaline karşı arama çalışması yaptı. Havanın kararmasına kadar devam eden aramalarda herhangi bir cesede ulaşılamadı.

Şanlıurfa'da otomobil su birikintisine devrildi

KAZADAN GERİYE AYAKKABILAR KALDI

Otomobilin sudan çıkarılması üzerine geriye İrgin ailesinin fertlerine ait olan ayakkabılar ise olay yerinde inceleme ekiplerince fotoğrafları çektirilip ayakkabı çiftinin sayısına göre otomobilde bulunan kişi sayısını hesaplamaları dikkat çekti.

Şanlıurfa'da otomobil su birikintisine devrildi

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yaşanan kaza üzerine yol kenarında biriken suyun tahliye edilmesi için bölgeye gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (SUŞKİ) ait vidanjör biriken suyu tahliye etmeye başladı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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