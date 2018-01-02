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Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına düştü

Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobilden 2 kişinin cesedi çıkarıldı.

AA | 02.01.2018 - 19:31..
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Merkez Haliliye ilçesine bağlı Göbeklitepe Mahallesi yakınlarında Hasan Türkmen (24) yönetimindeki 63 YS 755 plakalı otomobil yoldan çıkarak, 4 metre derinliğindeki sulama kanalına devrildi.

VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, taş bağladıkları halatın yardımıyla su yüzeyinde olan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kadını kanaldan çıkararak hastaneye ulaştırdı.

Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına düştü

2 KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, otomobil sürücüsü Türkmen ile beraberindeki Fatma Urua'nın (22) cesedi çıkarıldı.

Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına düştü

Kurtarma ekipleri, otomobilde başka kişilerin de olabileceği ihtimaline karşı civarda sürdürdüğü 3 saatlik çalışmasını tamamladı. Cenazeler, kimlik tespiti ve otopsi işlemlerinin yapılması için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına düştü

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