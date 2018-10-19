taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.66285
Euro
6.52245
Altın
1226.0155
Borsa
96454.57
Gram Altın
223.606

Şanlıurfa'da palmiye ağaçlarını yaktılar

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gece, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verilen refüjdeki 30 palmiye ağacı zarar gördü.

AA | 19.10.2018 - 19:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir Caddesi'ndeki refüjde bulunan palmiye ağaçları, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.

30 AĞAÇ ZARAR GÖRDÜ

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, yaklaşık 30 palmiye ağacı zarar gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Menderes Atilla, asla hizmet etmekten geri durmayacaklarını söyledi.

Şanlıurfa'da palmiye ağaçlarını yaktılar

"HALKA HİZMET ETMEKTEN GERİ DURMAYACAĞIZ"

İlçede hizmet konusunda hiçbir ayrım yapılmadığını belirten Atilla, şunları kaydetti:

"Refüje ayrı bir renk ve hava katan palmiyeler, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. Bu palmiyeleri yakanlara insan diyebilir misiniz? Bunu yapmalarındaki amaç, palmiyeleri tahrip ettikten sonra halka 'her taraf kırık ve dökük, belediye görevini yapmıyor' imajı yaratmaktır. Kendini bilmez kişiler tarafından bunlar yapılıyor. Bu alanların tahrip edilmesi çocukların işi değil, yetişkinlerin işidir. Bunlara da mahalledekilerin bir kısmı göz yumuyor, ona da üzülüyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, halka hizmet etmekten geri durmayacağız."

Şanlıurfa'da palmiye ağaçlarını yaktılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
2019 ÖTV zamları

2019 ÖTV zamları

910
Tutuklanan Alman şarkıcı ağlayarak savunma yaptı

Tutuklanan Alman şarkıcı ağlayarak savunma yaptı

112
Mehmet Ali Erbil'in prof kardeşi: Ameliyat başarılı geçti

Mehmet Ali Erbil'in prof kardeşi: Ameliyat başarılı geçti

43
Ahmet Hakan: Berat Albayrak başaracak diye ödü kopanlar var

Ahmet Hakan: Berat Albayrak başaracak diye ödü kopanlar var

78
HDP'li başkanın PKK'lı oğlu öldürüldü

HDP'li başkanın PKK'lı oğlu öldürüldü

81
Adalet Bakanı Gül'den Danıştay'ın kararına tepki

Adalet Bakanı Gül'den Danıştay'ın kararına tepki

484
Türkiye'nin en büyük petrol projesi: Star Rafinerisi

Türkiye'nin en büyük petrol projesi: Star Rafinerisi

122
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM