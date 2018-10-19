Şanlıurfa'da palmiye ağaçlarını yaktılar

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir Caddesi'ndeki refüjde bulunan palmiye ağaçları, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.

30 AĞAÇ ZARAR GÖRDÜ

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, yaklaşık 30 palmiye ağacı zarar gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Menderes Atilla, asla hizmet etmekten geri durmayacaklarını söyledi.

"HALKA HİZMET ETMEKTEN GERİ DURMAYACAĞIZ"

İlçede hizmet konusunda hiçbir ayrım yapılmadığını belirten Atilla, şunları kaydetti:

"Refüje ayrı bir renk ve hava katan palmiyeler, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. Bu palmiyeleri yakanlara insan diyebilir misiniz? Bunu yapmalarındaki amaç, palmiyeleri tahrip ettikten sonra halka 'her taraf kırık ve dökük, belediye görevini yapmıyor' imajı yaratmaktır. Kendini bilmez kişiler tarafından bunlar yapılıyor. Bu alanların tahrip edilmesi çocukların işi değil, yetişkinlerin işidir. Bunlara da mahalledekilerin bir kısmı göz yumuyor, ona da üzülüyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, halka hizmet etmekten geri durmayacağız."