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Şanlıurfa'da pamuk tarlasında 3 çocuk hayatını kaybetti

Oyun oynadıkları pamuk tarlasında uyuyakalan 2'si kardeş 3 çocuk havasız kaldı.

19.10.2017 - 09:00
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Olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'da Güzeller Mahallesi'nde meydana geldi. Ulucanlar Mahallesi'nde oturan 14 yaşındaki Harun Tekdağ, kardeşi 12 yaşındaki Ali ve kuzeni 14 yaşındaki Hüseyin Tekdağ ile birlikte Güzeller Mahallesi'ndeki pamuk tarlalarına oynamaya gitti.

Şanlıurfa'da pamuk tarlasında 3 çocuk hayatını kaybetti

AİLELERİ ARAMAYA BAŞLADI

Tarladan toplanıp bırakılan pamuk yığınının içine girip uykuya kalan çocuklardan haber alamayan aileleri, onları aramaya başladı. Çocukların sık sık gittikleri tarlayı da arayan aileleri, çocuklarını pamuk yığınında hareketsiz buldu.

HAVASIZLIKTAN ÖLDÜLER

İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede öldükleri saptanan çocukların cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan ilk incelemede çocukların havasızlıktan öldükleri belirtildi.

Şanlıurfa'da pamuk tarlasında 3 çocuk hayatını kaybetti

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