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Şanlıurfa’da park halindeki 4 araç kundaklandı

Şanlıurfa'da, park halindeki dört araç kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi.

27.04.2017 - 11:54
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Gece saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aynı sokakta yan yana park halinde bulunan bir hafif ticari araç ile üç otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi.

KUNDAKÇILARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yanan araçlar, görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatılırken, kimseyle husumetleri bulunmadığını söyleyen araç sahipleri ise uzun süredir sokaklarındaki aydınlatma direklerinin lambalarının yanmamasına tepki gösterdi.
Polis, araçları kundaklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa’da park halindeki 4 araç kundaklandı

Şanlıurfa’da park halindeki 4 araç kundaklandı

Şanlıurfa’da park halindeki 4 araç kundaklandı

Şanlıurfa’da park halindeki 4 araç kundaklandı

Şanlıurfa’da park halindeki 4 araç kundaklandı

Şanlıurfa’da park halindeki 4 araç kundaklandı

Şanlıurfa’da park halindeki 4 araç kundaklandı

Şanlıurfa’da park halindeki 4 araç kundaklandı

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