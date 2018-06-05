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Şanlıurfa'da park kavgası: 1'i polis 5 yaralandı

Şanlıurfa'da komşular arasında park yeri kavgası çıktı. Olay'da 1'i polis olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

İHA | 05.06.2018 - 22:07..
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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi’nde yaşandı. Komşuların araç park yeri tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada silahların da kullanılması üzerine polise haber verildi.

Şanlıurfa'da park kavgası: 1'i polis 5 yaralandı

POLİSE SAÇMALARIN HEDEFİ OLDU

Olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek ayırmaya çalıştı. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfekten çıkan saçmalar 1’i polis 5 kişiye isabet etti.

Olay yerine giden ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan polis memurunun yüz kısmından yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yaralıların ise Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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