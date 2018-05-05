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Şanlıurfa’da petrol hırsızlarına operasyon: 28 gözaltı

Petrol hırsızlarına yönelik 42 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 39 şüpheliden 28'i gözaltına alınırken, şüphelilerin kullandığı çok sayıda çalıntı araç ele geçirildi.

İHA | 05.05.2018 - 10:29..
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Viranşehir, Siverek, Haliliye, Karaköprü, Eyyübiye ilçelerinde örgütlü olarak BOTAŞ petrol boru hattını delerek akaryakıt çaldıkları tespit edilen 39 kişinin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa’da petrol hırsızlarına operasyon: 28 gözaltı

42 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışma kapsamında 42 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aranan 39 şüpheliden 28’i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.A., İ.A., L.A., H.A., isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa’da petrol hırsızlarına operasyon: 28 gözaltı

ÇALINTI ARAÇLAR ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca şüphelilerin hırsızlıkta kullandıkları 4 adet kamyon, 3 adet tır çekicisi, 4 adet toplam 50 tonluk toprağa gömülü vaziyette tank, 93 bin 800 litre ham petrol ve ham petrol hırsızlığında kullanılan matkap, boru vanası, boru kelepçesi, akaryakıt tabancası ile jeneratör ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa’da petrol hırsızlarına operasyon: 28 gözaltı



Şanlıurfa’da petrol hırsızlarına operasyon: 28 gözaltı



Şanlıurfa’da petrol hırsızlarına operasyon: 28 gözaltı



Şanlıurfa’da petrol hırsızlarına operasyon: 28 gözaltı

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