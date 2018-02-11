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Şanlıurfa'da PKK operasyonları

Polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

DHA | 11.02.2018 - 00:57..
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Suriye’den kaçak yollarla Türkiye'ye geçen PKK/KCK terör örgütü üyeleri, işbirlikçileri ve sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şanlıurfa'da PKK operasyonları

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise ruhsatsız 1 tabanca, 176 mermi, örgütsel içeriğe sahip 71 kitap ve dergi, 1 örgüt paçavrası, çeşitli dokuman ile dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şanlıurfa'da PKK operasyonları

Şanlıurfa'da PKK operasyonları

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