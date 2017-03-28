taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.884
USD
3,5987
EURO
3,9122
ALTIN
145,52
PETR
50,5100

Şanlıurfa’da PKK propagandasına 22 tutuklama

Sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 60 şüpheliden 22’si tutuklandı.

28.03.2017 - 14:36
  1. Haberler
  2. İç Haber

Şanlıurfa’da PKK propagandasına 22 tutuklama

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen 18 Mart günü kent merkezi ve ilçelerinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendiği operasyonlarda 60 kişiyi gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki sorgulamalarının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 38'i adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 22 kişi ise; 'terör örgütü propagandası yapmak, Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret etmek' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.



BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mustafa Ceceli'nin 2,5 milyon liralık yeni otomobili

Mustafa Ceceli'nin 2,5 milyon liralık yeni otomobili

388
ORC'nin son referandum anketi

ORC'nin son referandum anketi

226
İran Ruhani'nin fotoğraflarını tartışıyor

İran Ruhani'nin fotoğraflarını tartışıyor

89
Emre Mor'dan nefis çalım - İZLE

Emre Mor'dan nefis çalım - İZLE

25
Galatasaray'daki skandala tepkiler: 4 üye istifa etti

Galatasaray'daki skandala tepkiler: 4 üye istifa etti

51
Erdoğan CHP'nin 'hayır' standına uğradı

Erdoğan CHP'nin 'hayır' standına uğradı

174
Bekir Coşkun'dan 'evet' diyenlere hakaret

Bekir Coşkun'dan 'evet' diyenlere hakaret

395
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM