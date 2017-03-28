1 Şanlıurfa’da PKK propagandasına 22 tutuklama Sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 60 şüpheliden 22’si tutuklandı.

2 Kucağında çocukla uyuşturucu satarken yakalandı Fatih'te cami avlusunda kucağındaki çocukla dilenci gibi davranarak uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan İranlı kadın tutuklandı.

3 Binali Yıldırım: Kılıçdaroğlu yine eli boş dönecek Başbakan Yıldırım, Karaman Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara hitap ediyor.

4 Quaresma'nın yeni dişleri Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma ülkesinde bu kez dişleriyle gündeme geldi.

5 Sünnet kıyafeti satan iş yerinden 130 pompalı tüfek çıktı Bayrampaşa'da sünnet kıyafeti satan bir iş yerine yapılan baskında 130 pompalı tüfek 30 tabanca ele geçirildi.

6 Ordu-Giresun Havalimanı'nda yolcu sayısı 1 milyonu aştı Deniz üzerine kurulan ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı'nda açıldığı günden beri 1 milyon 221 bin 695 yolcu uçuş yaptı.