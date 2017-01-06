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Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu: 21 tutuklama

Şanlıurfa’da aralarında DBP’li ilçe belediye başkanları ile partinin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 64 kişiden 21’i tutuklandı.

İHA | 06.01.2017 - 10:45
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Şanlıurfa’da PKK/KCK terör örgütü soruşturması kapsamında operasyon başlatıldı.

DBP'Lİ BAŞKANLAR DA TUTUKLANDI

Daha önceden gözaltına alınan ve aralarında Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin ile Bozova Belediye Eş Başkanı Zeynel Taş’ın da bulunduğu 21 kişi tutuklanırken, 43 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜNE KADAR 60 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında bugüne kadar gözaltına alınan toplam 225 kişiden 60’ı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 107 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlıların işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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