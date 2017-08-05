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Şanlıurfa'da PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

05.08.2017 - 12:51
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Şanlıurfa'da PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin istihbarat çalışmaları sonucu, Suruç ilçesindeki boş arazide, 100 litrelik 2 bidon içerisine saklanmış 40 kilogram plastik patlayıcı, 2 metre infilak fitili, 2 metre saniye fitili, 15 zırh delici roket başlığı, 3 bin 760 uzun namlulu silahlara ait fişek, el bombaları ve el bombalarına ait fünye bulundu.

SUİKAST VE BOMBALI EYLEMLERDE KULLANILACAKTI

Yetkililer, ele geçirilen mühimmatın, terör örgütü PKK tarafından ülke genelinde AK Parti yöneticileri, kayyumlar, devlet büyükleri, emniyet ve askeri personele yönelik suikast ve bombalı eylemlerde kullanılacağının değerlendirildiğini bildirdi.

Şanlıurfa'da PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi VİDEO

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