Şanlıurfa'da polisten kaçan araç devrildi: 3 yaralı

Kocaeli'de yaşayan Cemil B., yeğeniyle tartıştıktan sonra pompalı tüfeğine sarıldı. Eniştesini ve yeğenini öldüren Cemil B., polise teslim oldu.

Özel seyahat acentesiyle Kudüs'ü ziyarete giden ve İsrail polisi tarafından ''vizeleri olmadığı'' iddiasıyla girişlerine izin verilmeyen 53 vatandaş Türkiye'ye döndü.

Yapılan ırkçı saldırıların ardından Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e destek çığ gibi büyüyor. Özil için, Axel Springer yayınevinin önünde toplanan kalabalık protesto yaptı.

Kamboçya'daki genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Hun Sen'in liderliğindeki Kamboçya Halk Partisi'nin tekrar başarıya ulaştı.

33 yıldır Kamboçya'yı yöneten Hun Sen yine seçildi

1 Arsev Eraslan: Ay'a gitmek çok boş bir şey Türkiye'nin Mars'taki Uluğ Bey Vadisi'yle övünmediğini belirten Prof. Dr. Arsev Eraslan, "Ay'a gitmek boş iş. Amerikalılar bizim yerimize Uluğ Bey'le övünüyor" dedi.

2 Malezya halkı dış borcu ödemek için bağış yaptı 252 milyar dolar dış borcu bulunan Malezya için kendi halkı kampanya başlattı. Ümit Fonu'na bağış yapan halk, 41 milyon dolar topladı.

3 Çaldıkları şeftalilerle kaçarken minibüsleri yandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahçelerden çaldıkları şeftalileri yükledikleri minibüsle kaçmaya çalışan şüphelilerin kullandığı minibüs alev alev yandı

4 Almanya'daki Türkler Mesut Özil'e sahip çıktı Yapılan ırkçı saldırıların ardından Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e destek çığ gibi büyüyor. Özil için, Axel Springer yayınevinin önünde toplanan kalabalık protesto yaptı.

5 Cezaevindeki Navaz Şerif hastaneye kaldırıldı 10 yıl hapis cezası alan Şerif, 20 gündür Adiala cezaevinde bulunuyordu. Pakistan eski Başbakanı Navaz Şerif, yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

6 Aydın'da tartıştığı turistlere saldıran kişi yakalandı Kuşadası'na tatile gelen yerli bir turist, aynı otelde kaldığı ve tartıştığı Sırp turistlerin otobüsüne molotoflu saldırıda bulundu.