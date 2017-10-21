taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.489
USD
3,6716
EURO
4,3283
ALTIN
151,14
PETR
57,8700

Şanlıurfa'da PYD'ye katılmak isteyen 3 kişi yakalandı

Suruç ilçesinde, terör örgütü PYD'ye katılmak istedikleri öğrenilen yaşları 18'den küçük 3 kız, gözaltına alındı.

21.10.2017 - 16:35
  1. Haberler
  2. Gündem

Yapılan ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'dan Şanlıurfa'ya gelen, yaşları 18'den küçük 3 kızın, Suruç İlçesi üzerinden terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD saflarında eğitim almak üzere Kobani'ye geçeceği bilgisine ulaştı.

3'Ü DE GÖZALTINDA

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları şüphelileri, Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir otobüste gözaltına aldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'da PYD'ye katılmak isteyen 3 kişi yakalandı

Şanlıurfa'da PYD'ye katılmak isteyen 3 kişi yakalandı

Şanlıurfa'da PYD'ye katılmak isteyen 3 kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir
Uşak'a yapılacak valilik konağı tartışmaları alevlendirdi
22 bin metrekarelik alana yapılması planlanan valilik konağı projesinde kış bahçesi ve havuz da yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoağan'dan İstanbul öz eleştirisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yaptığı konuşmada; "Bu şehre ihanet ettik, ben de bundan sorumluyum" diyerek öz eleştiri yaptı.
Hangi takımın taraftarı hangi siyasi partiye oy veriyor
Andy-Ar'ın anketine göre; 4 büyüklerin taraftarlarının tercihleri yüksek oranda AK Parti oldu. Trabzonsporlulardan HDP'ye oy çıkmadı.
Zap operasyonunda öldürülen PKK'lı sayısı yükseldi
Irak kuzeyi Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda 16 Ekim'den bugüne kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cülerin 792 milyon liralık Kaynak Holding vurgunu

FETÖ'cülerin 792 milyon liralık Kaynak Holding vurgunu

84
Arabada cam filmi ve renkli cama yeniden yasak

Arabada cam filmi ve renkli cama yeniden yasak

483
Irak Ordusu Barzani'yi korkuttu: Yardım edin

Irak Ordusu Barzani'yi korkuttu: Yardım edin

349
FETÖ'cü Mustafa Özcan'ın oğlu Enes Özcan tutuklandı

FETÖ'cü Mustafa Özcan'ın oğlu Enes Özcan tutuklandı

67
Açlık grevindeki Semih Özakça iyi görünüyor

Açlık grevindeki Semih Özakça iyi görünüyor

220
ABD'den Metin Topuz'un telefonuna koruma

ABD'den Metin Topuz'un telefonuna koruma

133
DEAŞ sığınaklarında İsrail ve NATO silahları bulundu

DEAŞ sığınaklarında İsrail ve NATO silahları bulundu

139
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM