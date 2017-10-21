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Erdoğan: ABD bunu nasıl izah edecek

1 Şanlıurfa'da PYD'ye katılmak isteyen 3 kişi yakalandı Suruç ilçesinde, terör örgütü PYD'ye katılmak istedikleri öğrenilen yaşları 18'den küçük 3 kız, gözaltına alındı.

2 Uşak'a yapılacak valilik konağı tartışmaları alevlendirdi 22 bin metrekarelik alana yapılması planlanan valilik konağı projesinde kış bahçesi ve havuz da yer alıyor.

3 Catherine Zeta-Jones: Dünyada en sevdiğim yer Kapalıçarşı Dünyaca ünlü yıldız Catherine Zeta-Jones, Dünya üzerinde en sevdiği yerin Kapalıçarşı olduğunu söyledi.

4 Cumhurbaşkanı Erdoağan'dan İstanbul öz eleştirisi Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yaptığı konuşmada; "Bu şehre ihanet ettik, ben de bundan sorumluyum" diyerek öz eleştiri yaptı.

5 Erbil'de Türk bayrağını yakmaya çalıştılar Erbil'de protesto gösterisi düzenleyen bir grup, bir otelin önünde asılı Türk ve ABD bayraklarını indirerek yakmaya çalıştı.

6 Hangi takımın taraftarı hangi siyasi partiye oy veriyor Andy-Ar'ın anketine göre; 4 büyüklerin taraftarlarının tercihleri yüksek oranda AK Parti oldu. Trabzonsporlulardan HDP'ye oy çıkmadı.