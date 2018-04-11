Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu

Kent merkezi ile Suruç ve Birecik ilçelerinde öğle saatlerinde dolu yağışı ve sağanak etkili oldu. Aniden başlayan yağış nedeniyle vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

VATANDAŞ ZOR ANLAR YAŞADI

Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kendilerini korumak için iş yerlerine ve korunaklı yerlere sığınarak yağışın bitmesini bekledi. Dolu ve sağanak nedeniyle bazı yollar ve alt geçitler sular altında kaldı.

BAHÇELER DE ETKİLENDİ

Suruç ilçesinde yağışla birlikte şiddetli rüzgar ağaçları yerinden sökerken, Birecik'te fıstık bahçeleri sular altında kaldı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışında cadde ve sokaklar beyaza büründü, yayalar yürümekte ve sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.