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Şanlıurfa'da saldırı talimatı veren terörist öldürüldü

Mardin'de öldürülen 2 teröristten birinin Viranşehir'deki Savcılar Sitesi'ne yapğılan bombalı saldırının talimatını verdiği tespit edildi.

02.03.2017 - 01:26
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Şanlıurfa'da saldırı talimatı veren terörist öldürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın 2 üst düzey mensubundan Soro kod adlı Salih Kaplan'ın sözde Mardin eyalet sorumlusu olduğu ve İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer aldığı belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 12 Şubat'ta Nusaybin ilçesinin kırsalında sözde Ömeryan bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir Operasyonu" devam ediyor.

Operasyonda, 1 Mart'ta Doğanlı Mahallesi'nde etkisiz hale getirilen terör örgütünün 2 üst düzey mensubunun üzerinde 4 bin 600 dolar, bulundukları sığınakta da yaklaşık 10 kilogram esrar ele geçirildi.

Soro kod adlı Salih Kaplan'ın sözde Mardin eyalet sorumlusu olduğu bildirildi.

Şanlıurfa'da saldırı talimatı veren terörist öldürüldü

BAŞINA 1,5 MİLYON LİRA ÖDÜL KONULMUŞTU

Başına 1,5 milyon lira ödül konulan Kaplan, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alıyor.

ŞANLIURFA'DAKİ TERÖR SALDIRISININ SORUMLUSU

Bölgedeki saldırların talimatını verdiği, batı illerine kırsaldan gelen teröristleri yönlendirdiği ve patlayıcılar gönderdiği belirlenen Kaplan'ın, son olarak Viranşehir'deki Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısının talimatını verdiği belirlendi.

Etkisiz hale getirilen Zinnarin kod adlı Hacire Tanhan'ın ise Kaplan'ın yardımcısı ve sözde Ömeryan bölge sorumlusu olduğu, ayrıca terör örgütü PKK'nın sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) sorumlusu olduğu belirlendi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 17 Şubat'ta Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 2 kişi şehit olmuş, 48 kişi yaralanmıştı.

Şanlıurfa'da saldırı talimatı veren terörist öldürüldü

Şanlıurfa'da saldırı talimatı veren terörist öldürüldü

Şanlıurfa'da saldırı talimatı veren terörist öldürüldü

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