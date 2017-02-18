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Şanlıurfa'da şehit olan çocuğun annesi: Ben şehit verdim

Viranşehir'deki saldırıda şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak'ın annesi acılı annesi: Oğlum cennetlik, onlar kendini düşünsün!

18.02.2017 - 14:44
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Şanlıurfa'da şehit olan çocuğun annesi: Ben şehit verdim

Viranşehir ilçesindeki terör saldırısında Ahmet Oktay Günak'ın ailesi, otopsisi tamamlanan çocuklarının cenazesini Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundan aldı. Günak'ın çok sayıda yakınının geldiği Adli Tıp Kurumu önünde Kürtçe ve Türkçe ağıtlar yakıldı.

"İKİ ÇOCUĞUM DAVA VAR, ONLARI DA ŞEHİT VERİRİM"

"Vatan sağolsun" diyerek sık sık haykıran anne 26 yaşındaki Mukkaddes Günak, "İki çocuğum daha var. Ben onları da şehit veririm. Gönülleri hoş olmasın. Ateş burama düştü. İnşallah onlara da ateş düşer" diyerek gözyaşı döktü. Mukaddes Günak yaptığı açıklamada, oğlunu şehit verdiğini söyledi.

Şanlıurfa'da şehit olan çocuğun annesi: Ben şehit verdim VİDEO

"ALLAH BELALARINI VERSİN! BENİM CİĞERİM YANMIYOR, ŞEHİT ANNESİYİM"

Teröristlere beddua eden Günak, "Allah belalarını versin. Onların da çocukları bizimki gibi olsun inşallah. Ben pişman değilim, ben şehit verdim. Oğlum cennetlik, onlar kendini düşünsün. Benim ciğerim yanmıyor, şehit annesiyim." diye konuştu.

Şanlıurfa'da şehit olan çocuğun annesi: Ben şehit verdim

OĞLUNUN CENAZESİNİN ÇIKARILDIĞI AN FENALIK GEÇİRDİ

Günak, oğlunun cenazesinin çıkarılışı sırasında, "Ah Oktay ah, sen daha küçücüksün. Seni böyle mi görecektim?" dedikten sonra fenalık geçirdi. Günak'ın cenazesini alan aile, merkez Haliliye ilçesindeki Asri Mezarlığı'na defin işlemleri için götürdü.

11 yaşındaki çocuk yavru kediyi beslerken şehit oldu VİDEO

Şanlıurfa'da şehit olan çocuğun annesi: Ben şehit verdim

Şanlıurfa'da şehit olan çocuğun annesi: Ben şehit verdim

Şanlıurfa'da şehit olan çocuğun annesi: Ben şehit verdim

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