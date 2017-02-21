Şanlıurfa'da şehit olan öğrencinin ismi okula verilecek

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından alınan karar ile Viranşehir ilçesinde hain patlama sonrası şehit olan Ahmet Oktay Günak’ın ismi ilçede yeni açılacak bir okula verilecek.

"ŞEHİDİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, “Merhameti kendinden büyük öğrencimiz soğukta üşüyen ve acıkan kedi yavrusunu doyurmak için çıktığı evine bir daha dönememiş, hain terör saldırısının hedefi olmuştur. Terörün ahlaksız yüzü bir kez daha kendini göstermiş, çocuk masumiyetini katletmiş ve 11 yaşındaki Ahmet’imizi yavrumuzu bizden almıştır. Bu hain örgüt hiçbir zaman emellerine ulaşamayacak, başarılı olmayacaktır. Milletimizin feraseti ve dirayeti her şeyin üstündedir. Biz de Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak şehidimizin adını Viranşehir ilçemizde TOKİ bölgesinde yeni açılacak okulumuzda yaşatarak evladımıza, şehidimize sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.

OKUL, ÖNÜMÜZDEKİ AY HİZMETTE

Okulun önümüzdeki ay içerisinde açılması planlanıyor.