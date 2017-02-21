taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.936
USD
3,6211
EURO
3,8218
ALTIN
143,30
PETR
56,6200

Şanlıurfa'da şehit olan öğrencinin ismi okula verilecek

Viranşehir'deki hain terör saldırısında şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak'ın ismi okulda yaşatılacak.

21.02.2017 - 12:31
  1. Haberler
  2. İç Haber

2

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından alınan karar ile Viranşehir ilçesinde hain patlama sonrası şehit olan Ahmet Oktay Günak’ın ismi ilçede yeni açılacak bir okula verilecek.

"ŞEHİDİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, “Merhameti kendinden büyük öğrencimiz soğukta üşüyen ve acıkan kedi yavrusunu doyurmak için çıktığı evine bir daha dönememiş, hain terör saldırısının hedefi olmuştur. Terörün ahlaksız yüzü bir kez daha kendini göstermiş, çocuk masumiyetini katletmiş ve 11 yaşındaki Ahmet’imizi yavrumuzu bizden almıştır. Bu hain örgüt hiçbir zaman emellerine ulaşamayacak, başarılı olmayacaktır. Milletimizin feraseti ve dirayeti her şeyin üstündedir. Biz de Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak şehidimizin adını Viranşehir ilçemizde TOKİ bölgesinde yeni açılacak okulumuzda yaşatarak evladımıza, şehidimize sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.

OKUL, ÖNÜMÜZDEKİ AY HİZMETTE

Okulun önümüzdeki ay içerisinde açılması planlanıyor.

Şanlıurfa'da şehit olan öğrencinin ismi okula verilecek

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk canlı yayınında sabıkalı ve şerefsiz gerginliği

CNN Türk canlı yayınında sabıkalı ve şerefsiz gerginliği

96
AK Parti referanduma 3İ formülüyle hazırlanıyor

AK Parti referanduma 3İ formülüyle hazırlanıyor

140
Ömer Halisdemir davası başlıyor

Ömer Halisdemir davası başlıyor

73
Hırsızlar yatak odasına kadar girdiler VİDEO

Hırsızlar yatak odasına kadar girdiler VİDEO

76
Gazprom'dan Türk Akımı'nın ikinci koluna onay

Gazprom'dan Türk Akımı'nın ikinci koluna onay

11
Cumhurbaşkanı'na suikast davasında bugün Kuzu dinlenecek

Cumhurbaşkanı'na suikast davasında bugün Kuzu dinlenecek

57
Arsenal maçında karnını doyuran kaleci olay oldu

Arsenal maçında karnını doyuran kaleci olay oldu

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM