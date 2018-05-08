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Şanlıurfa'da selin izleri siliniyor

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan sağanak yağış Şanlıurfa'yı da vurdu. Yağmurun durmasının ardından vatandaşlar, selin izlerini silmeye çalışıyor.

AA | 08.05.2018 - 15:46..
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Birecik ilçenin Sancak ve Saha mahallelerinde etkili olan sağanak dolayısıyla ev ve iş yerlerini su bastı. Ayrıca sel sularıyla sürüklenen 16 araç ve yaklaşık 50 ev zarar gördü.

Selin ardından Birecik Kaymakamlığı ve belediye ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

Şanlıurfa'da selin izleri siliniyor

MAĞDURİYETLER GİDERİLECEK

Selde sürüklenen araçlar, hasar tespit çalışmalarının ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Birecik Kaymakamlığı da bölgede evleri zarar gören yaklaşık 350 kişiye sıcak yemek dağıttı.

Kaymakam Kadir Perçi, işlemlerin sürdüğünü söyleyerek, vatandaşların mağduriyetini gidereceklerini kaydetti.

Selde evi ve aracı hasar gören Faruk Eroğlu, gece aniden yağışın şiddetlendiğini ifade ederek, selin ardından aracının yaklaşık 200 metre sürüklendiğini aktardı.

Şanlıurfa'da selin izleri siliniyor

Şanlıurfa'da selin izleri siliniyor

Şanlıurfa'da selin izleri siliniyor

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