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Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

Siverek ilçesinde, uzun namlulu silahlarla taranan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp ağaca çarptı. Otomobildeki 1 kişi ağır yaralandı

17.05.2017 - 00:29
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Kale Mahallesi Gerger Caddesi'nde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GU 1975 plakalı otomobile, plakası belirsiz bir otomobilden uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Taranan otomobilin sürücüsü, saldırganlardan kurtulmak için aracıyla hızla uzaklaştı. Yaklaşık 1 kilometrelik kovalamanın ardından Çermik yolunda tekrar ateş açılan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kaldırıma çıkarak ağaca çarptı.

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

Saldırganlar otomobille kaçarken, saldırıya uğrayan otomobilde bulunan Yılmaz Gündoğdu, sırtına isabet eden mermilerle yaralandı. Gündoğdu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan Gündoğdu, acil servisteki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırıya uğrayan ve hasar gören tomobilde 1 pompalı tüfek ve fişekler ele geçirildi. Tüfek ve fişeklere el koyan polis, saldırganların kimliklerinin belirleyerek yakalanmaları için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı
Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı
Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

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