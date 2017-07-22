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Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

22.07.2017 - 15:34
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  2. İç Haber

Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelini etkisi altına alan sıcak hava, Şanlıurfa'da 45 dereceye olarak ölçüldü.

Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKMIYOR

Nemle birlikte etkili olan yüksek sıcaklık nedeniyle birçok vatandaş dışarı çıkmamayı tercih edince, cadde ve sokaklarda yoğunluk azaldı.

Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

ÇOCUKLAR SULAMA KANALLARINA AKIN ETTİ

Dışarı çıkanlar park ve bahçelerdeki gölgeliklerde serinlemeye çalıştı, sıcaktan bunalan çocuklar ise havuzlara akın etti.

Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

Kırsal mahallelerde tarlada çalışmak durumda kalan çocuklar da yasak olmasına rağmen sulama kanallarında tehlikeye aldırmadan yüzerek serinlemeye çalıştı.

Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

Çocuklardan Hacı Ekin, havaların sıcak olması nedeniyle fırsat buldukça kanalda serinlemeye çalıştıklarını söyledi.

Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

"BAŞKA İMKAN YOK"

Büyük kanallarda yüzmenin tehlikeli olduğunu bildiklerini, bu yüzden küçük kanalları tercih ettiklerini anlatan Ekin, ailelerinin izin vermemesine rağmen boş zamanlarında arkadaşlarıyla sulama kanalında zaman geçirdiklerini söyledi.

Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

Murat Toygar da sıcak havada başka bir imkan olmadığı için kanalda yüzerek serinlediklerini ifade etti.

Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

Şanlıurfa'da sıcak hava bunaltıyor

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