Şanlıurfa'da silahlı icra kavgası

Şanlıurfa’nın Merkez Haliliye ilçesi Uçaksavar Kavşağı'nda icra nedeniyle avukatlık bürosuna giden grup ile avukatın yakınları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KAVGADA SİLAH VE SOPA KULLANDILAR

Büro dışına taşan, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince kenteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ahmet Salar, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

ARAÇLARDA BULUNANLAR

Güvenlik güçleri yeni bir kavganın yaşanmaması için olay yerinde önlem aldı. Bu arada olay yerindeki bir araçta yapılan aramada silah ile çevrede çok sayıda sopa bulundu.