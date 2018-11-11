taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4614
Euro
6.1917
Altın
1209.65
Borsa
92839.21
Gram Altın
212.479

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

Akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

AA | 11.11.2018 - 00:16..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Merkez Haliliye ilçesi İkiağız Mahallesi'nde, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen akraba ailelerin fertleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan silahların da kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

2 KİŞİ HASTANEDE CAN VERDİ

112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan İbrahim Bağış (36) ile İbrahim Bakış (30), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olayların büyümemesi için mahalle çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Kurum'dan vatandaşa: Yapmazsam görevi bırakırım

Bakan Kurum'dan vatandaşa: Yapmazsam görevi bırakırım

7
ABD'de örümcekler otoyolu işgal etti

ABD'de örümcekler otoyolu işgal etti

2
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

2
Sivas'ta sürücü kalp krizi geçirdi: 1 ölü 4 yaralı

Sivas'ta sürücü kalp krizi geçirdi: 1 ölü 4 yaralı

1
İstanbul’a şehit ateşi düştü

İstanbul’a şehit ateşi düştü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM