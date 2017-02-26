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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

26.02.2017 - 04:31
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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı

İlçeye bağlı Mezra Mahallesin'de iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

ÖLEN VE YARALANANLARIN İSİMLERİ

Kavgada, İbrahim, Hatice Akbaş ile Halil Begit olay yerinde hayatını kaybetti. Muhittin, İbrahim Begit ile Ahmet ve Yakup Akbaş, yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralılar, Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, mahallede ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı

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