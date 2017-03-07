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Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 2 yaralı

İki kardeş, evlerinin önünde uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı.

07.03.2017 - 07:05
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Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Mehmet ve Ahmet D. adlı kardeşler, aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Y.D. ve K.A. tarafından evlerinin önünde silahla vuruldu.

Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 2 yaralı

Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan iki kardeş, özel araçlarla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polisler, saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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