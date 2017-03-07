Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 2 yaralı

Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Mehmet ve Ahmet D. adlı kardeşler, aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Y.D. ve K.A. tarafından evlerinin önünde silahla vuruldu.

Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan iki kardeş, özel araçlarla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polisler, saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.