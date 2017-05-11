Şanlıurfa'da Şivan Perwer heykeli kırıldı

Yıllardan bu yana bulvar üzerinde bulunan Perwer'in heykeli dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi.

BAĞLAMASI VE ELLERİ KIRILDI

Bağlaması, elleri kırılıp yüz kısmına zarar verilen heykel, bu sabah ise belediye ekiplerince yerinden sökülerek kaldırıldı. Heykele zarar verilmesine ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını ve güvenlik güçlerince olayın araştırıldığını belirten Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Postacı, şöyle dedi:

"EMNİYETE ŞİKAYETTE BULUNDUK"

"Şivan Perwer'in heykeline zarar verilerek kırılmasıyla ilgili Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunduk. Zarar gören heykelin kırık şekilde durmaya devam etmesi uygun değildi. Heykeli kaldırdık tadilatını yaparak yeniden yerine taşıyacağız."

















