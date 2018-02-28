taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.832
USD
3,8155
EURO
4,6679
ALTIN
161,73
PETR
66,3800

Şanlıurfa'da sollama yapan motosiklet sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da bir motosiklet sürücüsü karşıdan gelen otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaynetti.

İHA | 28.02.2018 - 00:23..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde önündeki otomobili sollamaya çalışırken karşıdan gelen başka bir otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da sollama yapan motosiklet sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da sollama yapan motosiklet sürücüsü öldü VİDEO


TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Motosikletle seyir halinde olan 22 yaşındaki Yusuf İzzeddin Toprak, önündeki otomobili sollamaya çalışırken karşı yönden gelen plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Toprak, tarihi alanda nöbet tutan Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlilerinin çağırdığı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada müdahale edilen yaralı, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası polis tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. Motosiklet sürücüsünün ölüme gittiği o an ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Gaybubet evinde gözaltına alınanlardan 17'si tutuklandı
Bursa'da FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 17'si tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbakan'ı andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. yıl önce hayatını kaybeden eski başbakanlardan Necmettin Erbakan için mesaj yayımladı.
Cezaevi firarileri uyuyunca yakalandı
Manisa'da cezaevinden kaçan iki mahkum, ormanda uyuya kalınca yakalandı.
Tartıştığı komşusunu meyve bıçağıyla yaraladı
Konya'da M.B., tartıştığı komşusu H.K.'yı üç yerinden meyve bıçağı ile bıçakladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yemen'de çocuklar açlıktan ölmeye devam ediyor

Yemen'de çocuklar açlıktan ölmeye devam ediyor

17
Gaybubet evinde gözaltına alınanlardan 17'si tutuklandı

Gaybubet evinde gözaltına alınanlardan 17'si tutuklandı

3
Şanlıurfa'da sollama yapan motosiklet sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da sollama yapan motosiklet sürücüsü öldü

5
Rusya'da başkanlık seçimi öncesi halk için +18 kampanya

Rusya'da başkanlık seçimi öncesi halk için +18 kampanya

0
Rusya'da silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı

Rusya'da silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM