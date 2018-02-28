Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde önündeki otomobili sollamaya çalışırken karşıdan gelen başka bir otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da sollama yapan motosiklet sürücüsü öldü VİDEO







TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Motosikletle seyir halinde olan 22 yaşındaki Yusuf İzzeddin Toprak, önündeki otomobili sollamaya çalışırken karşı yönden gelen plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Toprak, tarihi alanda nöbet tutan Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlilerinin çağırdığı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada müdahale edilen yaralı, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası polis tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. Motosiklet sürücüsünün ölüme gittiği o an ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.