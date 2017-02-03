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Şanlıurfa'da sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, tutuklandı.

03.02.2017 - 19:16
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Şanlıurfa'da sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Bozova ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları ve devlet büyüklerine hakaret ettikleri iddiasıyla, 3 kişinin gözaltına aldığı belirtildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda zanlıların evlerinde yapılan aramada, 1 av tüfeği, 1 laptop, 3 cep telefonu 8 CD ve 11 terör örgütünü simgeleyen bez parçasının ele geçirildiği ifade edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. ve O.A'nın tutuklandığı, A.A'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

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