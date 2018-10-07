Şanlıurfa'da sünnet düğününde 643 bin lira takıldı

Şanlıurfa'da, Şedadi aşiretine mensup iş adamı Enver Geçgel, oğlu Feridun için bir otelde sünnet düğünü yaptı. Yerel sanatçıların sahneye çıktığı sünnet düğününe katılan 500 davetli, seslendirilen Türkçe ve Kürtçe parçalar eşliğinde halaylar çekti. Dolar atmanın yasak olduğu düğünde davetliler salona kral tahtıyla getirilen Feridun Geçgel'in başına 5, 10 ve 20 liralık banknot attı.

SADECE 180 BİN TL NAKİT TAKILDI

Renkli görüntülerin yaşandığı gecede, sünnet olan Feridun Geçgel'e davetliler; 100 çeyrek, 150 yarım, 200 tam altın ile 180 bin lira nakit para taktı. Sünnet çocuğunun mutluluğu da görülmeye değerdi.