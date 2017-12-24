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Şanlıurfa'da Suriyeliler birbirine girdi

Bir kafede iki grup arasında çıkan kavgada 3 Suriyeli yaralandı.

DHA | 24.12.2017 - 04:12..
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İpekyolu Mahallesi'nde Suriyelilerin işlettiği bir kafede, akşam saatlerinde Suriyeli iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

3 SURİYELİ YARALANDI

Birbirlerine tabak ve bardak fırlatan, tekme- tokat kavga eden gruba, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri müdahale etti. İşyerinin camlarının kırıldığı kavgada, Suriyeli 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Suriyeliler birbirine girdi VİDEO

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Polis kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da Suriyeliler birbirine girdi

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