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Şanlıurfa'da Suriyeliler Zeytin Dalı'na destek verdi

Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeliler zeytin dallarıyla Afrin operasyonuna destek için toplandı.

İHA | 29.01.2018 - 17:42..
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Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Ocak tarihinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na hız kesmeden devam ediyor.

Afrin'in merkezine adım adım ilerleyen Türk askerlerine ise ülkenin dört bir yanından destek geliyor.

ZEYTİN DALLARIYLA DESTEK VERDİLER

Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na destek amaçlı bir miting düzenlendi.

Rabia Meydanı’nda düzenlenen mitinge Şanlıurfa’da yaşayan çok sayıda Suriyeli, ellerinde zeytin dallarıyla katıldı.

Şanlıurfa'da Suriyeliler Zeytin Dalı'na destek verdi

Şanlıurfa'da Suriyeliler Zeytin Dalı'na destek verdi

"PKK BİZİ EVİMİZDEN ETTİ, SURİYE'YE DÖNÜP SAVAŞMAK İSTİYORUZ"

Burada bir açıklama yapan Milli Devrim ve Muhalefet Güçleri Birliği Derneği Temsilcisi Hişam El Mustafa, "Biz buraya bugün Afrin Harekatı için toplandık. Biz dünyanın her yerinde, Türk ordusuyla ÖSO her zaman birlikte olacaktır. Biz burada PYD ve YPG’yi protesto etmek için toplandık çünkü onlar bizi evimizden ettiler. Biz Suriye’ye dönerek Türk askeri ile birlikte savaşacağız” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da Suriyeliler Zeytin Dalı'na destek verdi

Şanlıurfa'da Suriyeliler Zeytin Dalı'na destek verdi

Şanlıurfa'da Suriyeliler Zeytin Dalı'na destek verdi


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