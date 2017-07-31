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Şanlıurfa'da tarihi evler turizme kazandırılacak

Ekipler, kentin tarihi dar sokaklarında restorasyon ve çevre düzenleme çalışması başlattı.

31.07.2017 - 10:55
  1. Haberler
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Şanlıurfa'da tarihi evler turizme kazandırılacak

Dünyanın en eski yerleşimlerinin başında gelen Şanlıurfa'da, tarihi evler restore edilerek turizme kazandırılacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ekipleri, zamanla tahrip olan kesme Urfa taşından yapılan evlerin kent turizmine kazandırılması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'da tarihi evler turizme kazandırılacak

Kentin tarihi dar sokaklarında restorasyon ve çevre düzenleme çalışması başlatan ekipler, yapıları özüne uygun mimari özelliklerini ön plana çıkartarak ihtişamlı bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN ZİYARETİNE AÇILACAK

Bölgede sonradan yapılan betonarme yapıları ve eklentilerini kaldıran ekipler, tarihi yapılardaki figür ve sembolleri de gün yüzüne çıkartıyor. Restorasyon çalışmalarının hızla devam ettiği bölgelerin, çalışmaların tamamlanmasının ardından yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılması planlanıyor.

Şanlıurfa'da tarihi evler turizme kazandırılacak

ÇALIŞMALAR KISA SÜREDE BİTECEK

Çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seyfettin Gencer, gazetecilere yaptığı açıklamada, restorasyon çalışmalarının en kısa sürede bitirilmesi için gayret edildiğini belirtti.

Şanlıurfa'da tarihi evler turizme kazandırılacak

"2018 YILI BAŞLARINDA BİTECEK"

Gencer, kentin dünyanın en eski yerleşim birimlerinin başında geldiğini vurgulayarak, "Başlatılan çalışmalar tarihi yapıya uygun bir şekilde devam ediyor. Şanlıurfa'nın klasik avlulu yapı tipindeki evlerde başlatılan çalışmalarımız 2018 yılının başlarında tamamlanmış olacak. Çalışmalarımız projeye göre devam ediyor. Bu bölgede projede olmayıp sonrasında eklenti şeklinde yapılan betonarme ve eklentileri kaldırıldı ve evler projeye uygun hale getirildi. Özüne uygun mimari özelliği bulunan evleri ön plana çıkardık." diye konuştu.

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