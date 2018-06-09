Şanlıurfa'da termometreler 50 dereceyi gösterdi

İlçenin Mustafa Remzi Bucak Bulvarı üzerinde bulunan termometre 50 dereceyi gösterince, özelikle oruç tutan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Şanlurfalılar, ilçenin değişik semtlerinde bulunan park, gölgelik ve su fıskiyeleri kenarlarında serinlemeye çalışıyor.

UZMANLARDAN UYARI

Aniden bastıran sıcaklıklardan korunmak için uzmanlar öğle saat 12.00 ile 17.00 saatleri arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunurken, bunaltıcı sıcaklıklar yüzünden sokak ve caddeler boş olduğu görüldü.



