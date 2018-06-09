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Şanlıurfa'da termometreler 50 dereceyi gösterdi

Siverek ilçesinde son günlerde etkili olan sıcaklıklar, termometrelerde 50 dereceyi gösterdi.

İHA | 09.06.2018 - 17:18..
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İlçenin Mustafa Remzi Bucak Bulvarı üzerinde bulunan termometre 50 dereceyi gösterince, özelikle oruç tutan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Şanlurfalılar, ilçenin değişik semtlerinde bulunan park, gölgelik ve su fıskiyeleri kenarlarında serinlemeye çalışıyor.

Şanlıurfa'da termometreler 50 dereceyi gösterdi

UZMANLARDAN UYARI

Aniden bastıran sıcaklıklardan korunmak için uzmanlar öğle saat 12.00 ile 17.00 saatleri arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunurken, bunaltıcı sıcaklıklar yüzünden sokak ve caddeler boş olduğu görüldü.

Şanlıurfa'da termometreler 50 dereceyi gösterdi


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