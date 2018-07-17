Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 62 derece olarak ölçülürken, yüksek nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklığın oldukça yükseldiği kentte, dışarıya çıkanlar serin ve gölge yerleri tercih etti.

Gençlerin tercihi ise yüzme havuzları oldu.

Şanlıurfa'da termometreler 62 dereceyi gördü VİDEO

METEOROLOJİDEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, "Vatandaşlarımız güneş çarpmasına karşı kendilerini korumalılar. Saat 10.00-16.00 arasında dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Mecbur kalırlarsa şapka, gözlük ve şemsiye kullanmalılar. Mutlaka gölge yerleri tercih etmeliler. Ara sıra başlarını su ile ıslatmalılar." ifadelerine yer verildi.