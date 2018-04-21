taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.932
USD
4,0764
EURO
5,0090
ALTIN
175,11
PETR
73,6300

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 11 tutuklama

Terör örgütü PKK/YPG'ye yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 11’i tutuklandı.

DHA | 21.04.2018 - 22:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'ye yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen 14 şüpheli tespit etti.

TERÖRİSTLERE AMAN YOK

Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11’i ‘Terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak' suçundan tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 11 tutuklama

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 11 tutuklama

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da FETÖ operasyonu: 10 polis tutuklandı
8 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 polis memuru tutuklanırken, 2 polis memuru ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Damadın cevabı nikahı iptal ettirdi
Manisa'da nikah memurunun sorusuna damat, "Hayır demek ne mümkün" diye cevap verince nikah iptal oldu.
Çanakkale'de taksi kaldırıma çarptı: 4 yaralı
Çanakkale'de taksinin kaldırıma çarpması sonucu sürücü Kaan Koçer ile araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı.
Ağrı'da kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Ağrı'da düzenlenen operasyonda, aralarında kırmızı listede aranan teröristinde bulunduğu 16 PKK'lı öldürüldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ömer Halisdemir'in katili Nedim Şener'i aradı

Ömer Halisdemir'in katili Nedim Şener'i aradı

83
Prof. Dr. Aziz Sancar: İlim yapın

Prof. Dr. Aziz Sancar: İlim yapın

71
Şenol Güneş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmasını anlattı

Şenol Güneş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmasını anlattı

74
Galatasaray, Alanya deplasmanında kazandı

Galatasaray, Alanya deplasmanında kazandı

138
Kılıçdaroğlu'na adaylığını açıklayan CHP'liler soruldu

Kılıçdaroğlu'na adaylığını açıklayan CHP'liler soruldu

104
Böke ve Cihaner Kılıçdaroğlu'ndan solcu aday istedi

Böke ve Cihaner Kılıçdaroğlu'ndan solcu aday istedi

115
Adaylık açıklamaları CHP'yi karıştırdı

Adaylık açıklamaları CHP'yi karıştırdı

143
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM