Şanlıurfa'da terör operasyonu: 11 tutuklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özel sektörde başarılı arkadaşlara kabine teklifi yapabiliriz. Ekonomiyi de emanet edebiliriz neden etmeyelim" dedi.

Alanyasporlu Douglas'ın Muslera tarafından düşürüldüğü pozisyonun öncesinde ofsayt bayrağı kalkmıştı. Ancak pieroya göre Denayer ofsaytı bozuyor.

Terör örgütü PKK/YPG'ye yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 11’i tutuklandı.

Aday olmak isteyen kamu görevlilerinin ve TSK mensuplarının görevlerinden ayrılmaları gerektiğini belirten kararı ile seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesini içeren karar yayımlandı.

1 Ömer Halisdemir'in katili Nedim Şener'i aradı 15 Temmuz'un kahraman şehidi Ömer Halisdemir'in yerde yatan bedenine kurşun sıkan Mihrali Atmaca'nın annesi Nedim Şener'e hakaret edince tokat gibi bir cevap aldı.

2 Prof. Dr. Aziz Sancar: İlim yapın Kırgızistan'da üniversite öğrencilerine ve akademisyenlere konuşan Prof. Dr. Aziz Sancar, "Türk dünyasına borcunuz var, ilim yapın ve çok çalışın" ifadelerini kullandı.

3 Şenol Güneş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmasını anlattı Fenerbahçe derbisinde başına atılan yabancı bir cisimle yaralanan Şenol Güneş, kendisine geçmiş olsun telefonu açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmalarını anlattı.

4 Galatasaray, Alanya deplasmanında kazandı Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda sonradan oyuna giren Sinan Gümüş'ün golüyle 3-2 yenen G.Saray liderliği geri aldı.

5 Kılıçdaroğlu'na adaylığını açıklayan CHP'liler soruldu Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi'nde konuşulmadan adaylığını açıklayanlara tepki göstererek "Böyle bir anlayış olmaz, oturup konuşacağız." dedi.

6 Böke ve Cihaner Kılıçdaroğlu'ndan solcu aday istedi Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner, istedikleri cumhurbaşkanı adayının nitelikleriyle ilgili Kılıçdaroğlu'na taleplerini sıraladı. Solcu olsun, Atatürkçü olsun, Cumhuriyet değerlerini benimsesin...