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Şanlıurfa’da terör örgütü propagandasına gözaltılar

sosyal medya hesapları üzerinden cumhurbaşkanına hakaret eden ve PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütünün propagandasını yapan 8 kişi gözaltına alındı.

İHA | 14.07.2018 - 00:11..
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden cumhurbaşkanına hakaret eden, devleti ve anayasayı alenen aşağılayan ve PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütünün propagandasını yapan zanlılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 42 mermi, 1 adet örgütün sözde renklerini simgeleyen bez parçası, üzerinde terör örgütü üyelerinin resimlerinin bulunduğu kartpostal ve dijital dokümanlar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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